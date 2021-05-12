Цех по производству древесного угля сгорел в поселке Маркова Иркутского района Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Поздно был обнаружен пожар, много горючих материалов в здании – цех по производству древесного угля сгорел в поселке Маркова Иркутского района ночью 12 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Сейчас пожарные уже ликвидируют последствия возгорания в здании на улице Фабричной, - говорят спасатели. – Когда они приехали к месту, огнем было охвачено 840 квадратных метров, цех полностью был объят пламенем. Тушение пожара осложнялось безводностью района, использовали для заправки водой озеро на расстоянии 1,5 км.

Тушили пожар 28 человек на 7 спецмашинах. Справиться с открытым возгоранием удалось через полтора часа. Пострадавших нет. На место также выехали дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России предстоит установить причину и обстоятельства пожара.

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