Четверо лисят родились в иркутском зоосаде. Фото: Иркутский Зоосад

В Иркутском Зоосаде у пары лис родилось четверо детенышей. Все – мальчики. Сейчас им уже три недели, у лисят открылись глазки и уже прорезаются зубы. Увы, у лисицы Алисы не хватило молока на такое многочисленное потомство, поэтому недавно их перевели на искусственное вскармливание.

- Стали замечать, что в последнее время лисята очень часто пищат и требуют пищи и при этом зверьки явно не добирали в весе для своего возраста, - рассказали в зоопарке. – Чтобы избежать нарушений в развитии из-за недостатка пищи сейчас их дома выкармливает кипер Зоосада Анастасия Стоцкая.

Специалист кормит их молочной витаминной смесью, измельченное мясо.

- В природе лисы дают в этом возрасте малышам пробовать пережеванное мясо, - говорят зоологи.

Мать лисят Алиса попала в зоопарк несколько лет назад из-за травмированной лапы, пока шло лечение, животное привыкло к людям, выпустить его на волю уже было невозможно. Папа зверят – чернобурый лис Джек. Его с пушной фермы выкупил один из детских клубов любителей природы, после передали в Зоосад.

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