Родственников участника Великой Отечественной войны Сергея Стебанова разыскивают в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В военный комиссариат Приангарья накануне обратились поисковики объединения «Рубеж» с просьбой найти в Иркутске родственников погибшего во время Великой Отечественной войны защитника Родины Сергея Ивановича Стебанова. Его останки захоронения сейчас в деревне Хващевка Можайского района Московской области. Об этом сообщает администрация города Иркутска.

- Он родился в 1908 году в Иркутске, жил на улице Свердлова, дом 5, - передают данные в мэрии. – После призвания на фронт известно следующее – последнее место службы – 82-ая мотострелковая дивизия, 123 отдельный саперный батальон.

Погиб мужчина 6 февраля 1942 года. Как отмечается в сообщении, родных Сергея Стебанова ищут для того, чтобы перезахоронить останки погибшего воина на родной земле. Сделать это планируется уже в ближайшее время – в мае или июне этого года.

КОНКРЕТНО

Для тех, кто знает что-либо о родственниках Сергея Стебанова:

8(3952) 20-30-60 – военный комиссариат Иркутской области.