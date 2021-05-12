Паводкоопасный период закончился в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Северных районах Приангарья закончился ледоход на паводкоопасных реках. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В течение последних суток кромка ледохода продвинулась примерно на 40 километров в соседний регион – Республику Саха (Якутия). Паводкоопасный период завершился в регионе благополучно. Благодаря проведённому комплексу превентивных мероприятий, в частности, чернению и пилению льда, а также взрывным работам для рыхления ледового покрова на нескольких затороопасных участках, чрезвычайных ситуаций не произошло, - сообщили в ведомстве.

Таким образом риск появления заторов и подтопления населенных пунктов был снят. Вскоре оперативные группы, которые работали на паводкоопасных участках, вернутся домой.

Сегодня в Иркутской области паводковая обстановка стабильная. Остаточный ледоход наблюдается на реках Катангского и Киренского районов.

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