8 человек умерло от коронавируса за сутки в Иркутской области Фото: Александр ГЛУЗ

12 мая в больницы Приангарья не поступило ни одного инфицированного COVID-19. Число госпитализированных наоборот, уменьшилось на 33 человека - до 1144 пациентов. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по коронавирусу.

- в Иркутской области официально подтверждено 67805 случаев новой коронавирусной инфекции. Зарегистрировано 2442 летальных случая, 274 случая – от сопутствующих COVID-19 заболеваний. Выздоровело 65722 человека, - сообщили в ведомстве.

К сожалению, за прошедшие сутки 8 пациентов не смогли справиться с вирусом.

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