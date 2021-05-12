В Братске водитель иномарки погиб, врезавшись в припаркованный грузовик Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сегодня около 8 утра в Брастке произошло смертельное ДТП. На 212 километре федеральной трассы "Вилюй" мужчина врезался в припаркованный на обочине большегруз.Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутскои области.

- 59-летний водитель «Тойоты Пробокс» допустил наезд на стоящий на обочине большегруз, в результате чего получил травмы и скончался на месте происшествия, - сообщают в ведомстве.

Полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства случившегося.

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