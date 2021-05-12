В Иркутске 15 мая состоится общегородской субботник Фото: Евгения ГУСЕВА

Наш город прихорашивается к лету. Убирать скверы, парки, набережные и другие территории от мусора в Иркутске начали еще с 1 апреля. За это время в уборке поучаствовали 42 тысячи местных жителей, дружно собрав больше двух тысяч тонн мусора. И это не предел. В планах - вывезти с улиц еще шесть тысяч тонн отходов. Так, 15 мая состоится общегородской субботник. Присоединиться могут все, у кого есть желание. Инвентарем обеспечат.

- В этом году погода внесла существенную корректировку в планы по очистке города. В Иркутске еще остались места, где не успели навести порядок, поэтому принято решение продлить месячник санитарной очистки до конца мая, - доложил мэру Руслану Болотову заместитель мэра - председатель комитета городского обустройства Роман Орноев.

Коммунальные службы и управляющие компании тоже убирают город в усиленном режиме. А еще облагораживают дороги: проводят ямочный ремонт, наносят свежую разметку на проезжей части, ремонтируют и красят ограждения, приводят в порядок фасады зданий.

Кроме того, по поручению Руслана Болотова, в Иркутске проводят рейды по территориям возле частных домов, чтобы проверить - не захламили ли их жильцы строительным мусором, дровами, металлоломом или шинами. Нарушителям выписывают штрафы.

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Где выдают инвентарь

Чтобы получить мусорные пакеты и перчатки для участия в субботнике 15 мая, обращайтесь в комитеты по управлению округами по телефонам:

Свердловский округ - 52-03-51;

Ленинский округ - 52-03-42, 52-02-13, 52-02-16;

Октябрьский округ - 52-03-20, 52-02-48;

Правобережный округ - 52-04-07, 52-02-07.