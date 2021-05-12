В тюрьму на три года отправится должник по алиментам в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Заларинском районе 35-летний местный житель не платил алименты с 2007 года. Его задолженность составляет больше 1,3 миллиона рублей. Суд признал мужчину виновным в неоднократной неуплате средств на содержание детей, несмотря на решение суда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- Судом установлено, что житель Заларинского района, будучи привлеченным к административной ответственности за неуплату без уважительных причин средств на содержание ребенка, с марта по август 2019 года не производил ежемесячные выплаты на содержание сына в установленном судебным приказом мирового судьи размере ¼ части всех видов заработка и иного дохода. Тем самым злоумышленник не исполнил алиментные обязательства на сумму 57 тыс рублей, - сообщили в ведомстве.

Мужчина пытался обжаловать приговор суда, однако Иркутский областной суд согласился с мнением прокурора и оставил жалобу без удовлетворения. Осужденный отправится в тюрьму на три года и один месяц.