Жилые дома чуть не загорелись по вине подростков в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Киренском районе компания школьников ради баловства подожгла траву. Из-за сильного ветра огонь начал подбираться к жилым домам. До приезда пожарных пламя тушили местные жители. Полиция установила виновников происшествия. Родителям школьников грозит штраф. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть полиции днём 10 мая, - рассказали в ведомстве, - Местные жители незамедлительно вызвали пожарных и до их приезда пытались самостоятельно потушить пламя. Взрослые и подростки старались окружить участок возгорания земляными валами, чтобы его площадь не увеличивалась. Прибывшим на место огнеборцам удалось потушить разгоревшуюся растительность за несколько минут.

Виновниками оказались двое девятиклассников, одна из которых девочка и шестиклассник. Подростки признались, что подожгли траву зажигалкой. Их родители понесут наказание за ненадлежащий контроль за поведением детей.

Подростков, которые принимали участие в тушении огня, намерена наградить полиция.

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