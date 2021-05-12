Больше миллиона рублей отдала аферистам тулунчанка, желавшая заработать Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жительнице Тулуна неизвестные предложили обучиться торговлей ценных бумаг, чтобы хорошо заработать. Мошенники помогли взять женщине несколько кредитов на сумму свыше миллиона рублей, после чего похитили деньги и скрылись. Обь этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Полицейскими установлено, что в марте на мобильный телефон женщине позвонил мужчина с предложением увеличить капитал. Собеседник пояснил, что для этого необходимо инвестировать деньги в акции, а начать можно с суммы в размере 50 долларов. Женщина перевела деньги на счет, указанный мужчиной. Затем ей поступил еще телефонный звонок якобы от финансового аналитика, который предложил установить приложение для связи и трейдинга, - рассказали в ведомстве.

43-летняя тулунчанка по совету "аналитика" оформила в кредит 700 тысяч рублей и перевела их на указанный счет. Когда женщина попыталась вывести "вложенные" деньги, чтобы погасить кредит, аферисты под различными предлогами уговорили тулунчанку взять кредиты еще в двух банках. Больше 500 тысяч заемных рублей женщина снова перечислила "финансовому аналитику", чтобы "выкупить убыточные ставки".

В конечном итоге, после многочисленных попыток вернуть свои деньги женщина обратилась в полицию. Правоохранители проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.