В Иркутске ограничат движение по улице Карла Либкнехта из-за праздника Ураза байрам Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание автомобилисты! 13 мая в Иркутске движение транспорта будет ограничено по улице Карла Либкнехта. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.

- Движение автомобилей будет запрещено с 06:00 до 08:00 по улице Карла Либкнехта на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Ямской, - рассказали в ведомстве.

Ограничения движения транспорта связаны с традиционным проведением праздника Ураза байрам.

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