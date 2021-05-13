Погода в Иркутске: 13 мая в городе без осадков Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 13 мая в течение дня будет с переменной облачностью, существенных осадков в областном центре не намечается. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- Днем воздух в Иркутске прогреется до +11…+13 градусов, - говорят синоптики. – Ветер дует с северо-запада со скоростью 8-13 м/с.

По данным Яндекса, атмосферное давление составляет сегодня 723 миллиметра ртутного столба, что для данного времени года в столице Приангарья является нормой. В целом по области также переменная облачность, местами возможны осадки – небольшие дожди. Скорость воздушных потоков 13 мая 2-7 м/с, временами порывы до 13 м/с. Столбики уличных термометров покажут днем +10…+15, при облачной погоде +3…+8.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08