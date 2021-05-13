Пожар в закрытом в 2018 году кинотеатре «Чайка» произошел 13 мая в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Утром 13 мая в закрытом в 2018 году кинотеатре «Чайка» начался пожар. Сообщение о возгорании спасателям поступило в 07.41. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На момент прибытия пожарных внутри неэксплуатируемого здания горел мусор на площади 9 квадратных метров, - отмечают пожарные. – На месте работали семь человек на двух спецмашинах.

Пострадавших в данном пожаре нет. Причины возгорания предстоит выяснить экспертам. В региональном МЧС отметили, что уже после закрытия кинотеатра там случались пожары, последний был в 2019 году.

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