Два грузовика столкнулись на трассе Сибирь 13 мая в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники ГИБДД Иркутской области сейчас разбираются в обстоятельствах аварии на трассе Сибирь с участием двух грузовиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

- ДТП произошло в районе деревни Нижнечиркина Зиминского района, - отмечают инспекторы. – Это 1635 километр данной автодороги.

По предварительным данным, 37-летний водитель «Хино Рейнджер» врезался в стоящий на обочине «Киа Бонго», в результате его автомобиль опрокинулся.

- Помощь медиков потребовалась пассажиру «Хино Рейнджер», - говорят в полиции.

Сейчас полицейским предстоит выяснить причины аварии.

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