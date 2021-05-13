Три пешехода пострадали по вине пьяного 33-летнего водителя в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Накануне в Иркутске водитель за рулем Nisssan AD врезался в припаркованный на улице Тимирязева автомобиль. От удара стоящую машину отбросило на дорожное ограждение и «вынесло» на тротуар. В тот момент там шли трое иркутян. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате ДТП за медицинской помощью обратился 33-летний водитель Nissan и пешеходы — 28-летний и 23-летний мужчины и 23-летняя девушка, - отмечают полицейские.

Известно, что автомобилист был пьян. Проворится проверка, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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