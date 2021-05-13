Судебные приставы арестовали смартфон сибиряка, не оплатившего штраф ГИБДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арест смартфона Samsung побудил жителя Черемхово выплатить штраф за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщают в Управлении Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

- Сотрудники ГИБДД остановили пьяного автомобилиста, составили протокол, нарушитель, кроме лишения водительских прав, в наказание должен был выплатить штраф – 30 тысяч рублей, - отмечают судебные приставы. – В течение отведенного времени – 60 дней – штраф оплачен не был. Тогда к нам поступил исполнительский лист на взыскание.

Мужчину предупредили, что к нему могут применить принудительные меры. Однако, и это не сработало. Тогда специалисты описали и наложили арест на имущество - смартфон Samsung.

- После этого гражданин изыскал денежные средства и погасил долг в полном объеме, - пояснила пресс-службе УФССП Приангарья судебный пристав-исполнитель Дарья Трясцина.

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