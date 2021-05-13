Скрывшегося с места ДТП автомобилиста разыскали в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В ДТП на улице Пихтовая в начале мая пострадала 61-летняя пенсионерка. Водитель, двигаясь задним ходом, сбил ее с ног и скрылся с места происшествия. Женщину увезли в больницу с различными травмами. Накануне полицейским удалось его разыскать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Им оказался 41-летний местный житель, - говорят в региональном МВД. - Мужчина не имеет прав на управление и дважды привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Автомобиль нарушителя также не зарегистрирован. Так, инспекторы отправили машину на штрафстоянку, составили несколько административных протоколов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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