120 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области на 13 мая составляет 67 925. Об этом сообщает Оперативный штаб по коронавирусу Приангарья.

- За сутки в это число вошло 120 человек, у которых лабораторно подтвердился COVID-19, - отмечают специалисты.

За этот же промежуток времени отрицательные результаты тестов получили 139 боровшихся с инфекцией. Всего в регионе переболели COVID-19 уже 65 861 человек. В ковидных госпиталях сейчас 1141 пациент.

Увы, не всем удалось справиться с новой коронавирусной инфекцией. Сегодня стало известно, что от COVID-19 скончались еще 8 человек. Всего с начала пандемии коронавирус сгубил 2450 человек. Еще 274 зараженных умерли от иных болезней.

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