Трижды своровал в магазине и дважды расплатился фальшивкой за день подросток в Ангарске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прошлым летом в Ангарске 17-летний подросток за сутки успел совершить сразу несколько преступлений, причем три из них в одном и том же магазине. В супермаркете ему приглянулись наушники, их ангарчанин спрятал под мастерку и пронес мимо кассы. Позже он вернулся уже за беспроводным гарнитуром и спрятал его в рюкзак. Этой добычей парень не ограничился, и этим же вечером уже в другом магазине он дважды расплатился за покупки сувенирной купюрой. Затем подросток набрал полный пакет продуктов и выбежал из торгового зала не расплатившись. Об этом сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.

- Смягчающими наказание обстоятельствами явились признание вины и возмещение ущерба, - рассказали в ведомстве.

Подсудимому Ангарский суд назначил 8 месяцев исправительных работ с условно испытательным сроком в 2 года. Приговор вступил в законную силу.

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