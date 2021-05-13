В Иркутске ускорят демонтаж виадука перед Качугским трактом

Работы по демонтажу виадука перед Качугским трактом, который начали 12 мая, ускорят. Там увеличат количество бригад, которые будут работать с раннего утра до 21 часа. С утра, 13 мая специальная техника начала расширять автомобильный объезд перекрытого участка Качугского тракта, длиной в 500 метров.

- Для автомобилей подготовили объезд по временной дороге, но он не справился с большим потоком, - объяснили в правительстве Иркутской области. – Из-за этого образовались многокилометровые пробки.

Добавим, что виадук, который сейчас демонтируют, находится в аварийном состоянии. В любой момент он может обрушиться. Движение по нему закрыли в 2002 году. На данный момент рабочие уже демонтировали перильные ограждения, дорожную одежду и тротуары. Им предстоит провести самые сложные работы – разобрать 28 балок пролетных строений. Делать это по ночам нельзя по требованиям безопасности. Работы продолжатся до 20 мая.

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