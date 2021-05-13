В Иркутской области составят список школ, детсадов и больниц, которые построят в течение трех лет. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

На заседании Регионального совета губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что возводить и ремонтировать школы, детские сады, больницы, учреждения спорта и культуры в регионе будут по принципу приоритетности, а не по системе рейтингового отбора, как обычно.

Дело в том, что в лидерах рейтинга чаще оказываются те города и районы, где уже имеется готовая проектно-сметная документация на строительство соцобъектов, либо деньги на ее разработку или "привязку" стандартных проектов к местности. Между тем, в регионе есть, например, школы в аварийном состоянии, которые нуждаются в обновлении в первую очередь, вне зависимости от наличия проекта. Мэры территорий предложили проводить ремонт или строить новые здания там, где это действительно необходимо, а глава региона инициативу поддержал.

- Министерства должны подготовить предложения по четырем направлениям: образование, здравоохранение, культура и спорт, - отметил Игорь Кобзев. - Далее с этими предложениями ознакомятся в территориях, а итоговое решение будет приниматься на заседании Регсовета. Мы вместе составим приоритетный список объектов, которые построят или отремонтируют в ближайшие три года. Среди критериев - аварийность зданий, необходимость исполнения решений суда, обучение детей в школах в две-три смены и другие.