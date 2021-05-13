Сайт, на котором сибиряки могут контролировать реализацию нацпроектов, запустили в Иркутской области. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Жители Приангарья смогут контролировать, как в регионе реализуются национальные проекты. Для этого запущен специальный интернет-портал 38ok.ru.

- В Иркутской области реализуются 11 национальных проектов, - подчеркнул губернатор региона Игорь Кобзев. - Работы по каждому из них контролирую лично. Важно, чтобы сайт работал, чтобы люди понимали, сколько денег выделено, по каким направлениям. Тогда все будет как на ладони, под постоянным общественным контролем, это очень важно.

На сайте можно изучить интерактивную карту, на которой перечислены все здания, которые возводят или капитально ремонтируют в рамках нацпроектов. По каждому подробно указано, сколько денег выделили на работы, и когда их намерены завершить. Сибирякам доступны листы контроля: там можно сообщить, как идет стройка и имеются ли замечания, а еще загрузить собственные снимки с места. Все данные обрабатывают модераторы.

Так, до конца 2021 года в Иркутской области по пяти нацпроектам планируют ввести в эксплуатацию 42 здания в разных городах и поселках, а отдельно по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» - 96 объектов дорожного строительства и ремонта.