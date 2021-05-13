Водителей 12,5 тысяч неисправных автомобилей остановили с начала года в Иркутской области

Водителей 12,5 тысяч неисправных автомобилей задержали с начала года в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

С начала текущего года полиция выявила на 50% больше неисправного транспорта на дорогах Иркутской области, чем в прошлом году. Заплатить штраф пришлось 12577 водителям, они халатно отнеслись к состоянию своего автомобиля. Также к административной ответственности привлекли более 350 механиков различных предприятий за допуск неисправных машин к работе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- С начала года в регионе с участием транспортных средств, имеющих неисправности, произошло 80 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 22 человека погибли и 99 получили ранения, - рассказали в ведомстве.

Точно оценивать состояние автомобиля сотрудникам ГИБДД помогают специальные приборы, такие как люфтомеры, газоанализаторы и измерители герметичности пневмопривода тормозной системы. Они позволяют правоохранителям вычислить неисправности тормозной системы, руля или превышение уровня шума.

За нарушения правил эксплуатации транспортных средств водителям грозит наказание от штрафа в размере 500 рублей до лишения прав до одного года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Украли наследство»: мошенники из Братска присвоили квартиры и гаражи умерших по липовым распискам на 20 млн рублей (подробности)