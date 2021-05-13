Мужчин, которые пытались продать украденный телефон, задержала полиция в Ангарске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 11 мая у 61-летнего ангарчанина на улице двое неизвестных вырвали из рук телефон и скрылись. Мужчина написал заявление в полицию Телефон вернули хозяину в тот же день. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Получив ориентировку с приметами злоумышленников, правоохранители стали отрабатывать места вероятного сбыта похищенного имущества и задержали подозреваемых при попытке продать телефон в комиссионном магазине, - рассказали в ведомстве.

Похитителями оказались двое 37-летних мужчин. Ранее они уже были судимы за подобные преступления. При них полицейские обнаружили украденный смартфон.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Один из фигурантов, который вырвал телефон из рук пенсионера, помещен под стражу.