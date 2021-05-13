Больше 250 тысяч рублей перевели мошенникам трое жителей Усолья-Сибирского с начала мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Усолье-Сибирском трое местных жителей лишились свыше 250 тысяч рублей, поверив на слова лжебанкирам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Наибольшую сумму потеряла 44-летняя женщина. Правоохранителями установлено, что в один из майских праздничных дней на телефон потерпевшей позвонила женщина и представилась сотрудником банка. Звонившая пояснила, что неизвестные лица пытаются через банк оформить на ее имя денежный кредит. Далее к разговору подключился псевдосотрудник службы безопасности, который убедил усольчанку в необходимости оформления кредита, его обналичивании и переводе на номера названных им телефонов,- рассказали в ведомстве.

В тот же день усольчанка, не выходя из дома, оформила кредит на максимальную одобренную сумму с помощью онлайн приложения. Уже в банке женщина обналичила 195 тысяч рублей и перевела деньги по указанным реквизитам. На следующий день пострадавшая стала ждать звонка от лжебанкира, но ей никто не перезвонил. После этого усольчанка обратилась с заявлением в полицию.

Жертвами телефонных мошенников стали еще двое жителей Усолья-Сибирского. В первом случае мужчина также попался на уловку лжебанкиров, назвав злоумышленникам пароли и данные банковских карт, он потерял более 67 тысяч рублей. Во втором случае женщина зашла на фейковый сайт, где оплатила билеты на поезд. Она лишилась четырех тысяч рублей.