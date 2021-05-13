На неприятные покалывания и запах гари на виадуке пожаловались жители Ангарска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Накануне в одном из интернет-пабликов жительница Ангарска пожаловалась на то, что проезжая по развязке автомобильной трассы "Московской" и дороги на село Одинск, водители и пешеходы постоянно чувствуют покалывания в ногах и запах гари. Представители «Иркутской электросетевой компании" утверждают, что такие явления не опасны для здоровья человека. Об этом они сообщили на официальной странице "Instagram".

- Запах горелого в этой зоне, как-будто плавится что-то, асфальт жужжит, как пчелиный рой, в прошлом году так не ощущалось... А сколько там людей на велике ездят и пешком ходят дачники, дети и пожилые люди, - рассказала обеспокоенная женщина в соцсетях.

В организации, ответственной за работу электросетей, сообщили, что виадук, о котором идет речь, пересекают четыре высоковольтные линии электропередачи 500000 и 220000 Вольт. Именно поэтому водители и пешеходы слышат в воздухе гул и чувствуют неприятные покалывания по коже.

Специалисты уверяют - это не опасно. Уровень влияния электрического поля в основном зависит от погодных условий: влажности, температуры воздуха, наличия воды на асфальтобетонном покрытии дороги.