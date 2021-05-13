Мошенники похитили деньги жителей Иркутской области через "Инстаграм" , предлагая заработок Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За последние полтора года свыше ста жителей Приангарья обратилось в полицию региона из-за мошенничества в социальной сети "Инстаграм". Потерпевшие хотели вложить деньги в в различные проекты, купить брендовую одежду или заказать различные услуги. Только за последние сутки в Усть-Илимске четыре женщины перевели мошенникам деньги, чтобы получить пассивный заработок с доходом 70-130%. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Узнав, что при вложении 10 тысяч рублей, сумма выплаты составит от 17 до 23 тысяч рублей, а дивиденды будут начислены в срок от 1 до 7 дней, каждая из жертв выполнила поставленное условие, написав в «директ» требуемую фразу «Артур, дай шанс», заполнила анкету и затем осуществила перевод средств, - рассказали в ведомстве, - После перечисления денег, дальнейший диалог внезапно прекращался, а созданная странница оказалась удаленной.

Сегодня полиция проводит проверку.

Правоохранители просят пользователей интернета не доверять организациям, обещающим "легкие деньги".