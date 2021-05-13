Экс-главу управляющей компании из Усолья-Сибирского осудили на 4 года тюрьмы Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Усольский городской суд вынес решение по уголовному делу в отношении бывшей главы управляющей компании. 53-летняя местная жительница обвиняется в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Усольского городского суда.

- Согласно материалам дела, длительное время женщина, используя своё служебное положение генерального директора ООО УК «Эрида» в городе Усолье-Сибирское Иркутской области умалчивала об отсутствии у неё законных оснований для начисления и сбора коммунальных платежей. Злоупотребляя доверием собственников квартир, умышленно из корыстных побуждений похитила принадлежащие нанимателям более 230 жилых помещений денежные средства, причинив ущерб в особо крупном размере на сумму 7 923 603,59 рублей.

Подсудимая свою вину в совершении тяжкого преступления не признала. Суд назначил женщине 4 года лишения свободы в колонии общего режима.

Большая часть потерпевших - это люди пенсионного возраста. Несмотря на то, что жильцы исправно платили за коммунальные услуги, они оказывались должниками, так как вносили оплату не в необходимую организацию, а в компанию подсудимой.