Произведения Малевича и Церетели покажут в Иркутском художественном музее

Картина Георгия Пузенкова также приедет в Иркутск. Фото предоставлено Иркутским художественным музеем

Московский музей современного искусства представит в Иркутской области выставку «Личная история». В ее экспозиции – работы Каземира Малевича, Зураба Церетели, Андрея Бильжо, Гриши Брускина, Леонида Пурыгина, Татьяны Ахметгалиевой и других известных художников. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского художественного музея, где и пройдет выставка.

Известно, что в Иркутске представят более 80 картин. Посмотреть их можно будет с 18 мая в главном здании на улице Ленина.

- На примере классических образцов изобразительного искусства, а также новых медиа, зритель сможет проследить, как в середине ХХ — начале ХХI века трансформируется метод портретирования и как обретает новые смыслы облик человека в работах художников, - рассказали организаторы.

Кроме привозных картин на вернисаже будут представлены и работы из Иркутского художественного музея им. В.П. Сукачева.

- Такое сотрудничество дает возможность взглянуть на «свои» и «чужие» экспонаты в новом свете, - подчеркивают в музее.

Выставка поделена на несколько тематических блоков. Посетители узнают, какими разнообразными могут бывают портреты, познакомятся с историей изображения лиц. Доступна иркутянам экспозиция будет в течение двух месяцев - до 18 июля.

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