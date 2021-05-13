Отключение электричества в Иркутске 14 мая 2021: адреса, время подключения электроэнергии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение электричества в Иркутске 14 мая 2021 запланировано в Ленинском, Правобережном и Свердловском районах. «Света» в части зданий в этих округах не будет от получаса до восьми часов. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.

- Отключение электричества в Иркутске 14 мая 2021 вызваны проведением плановых работ на электросетях, - говорят специалисты. - Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу.

Отключение электричества в Иркутске 14 мая 2021 пройдет в домах на улицах Севастопольская, Розы Люксембург, Ленинградская, Почтамтская, Таманская, Шпачека, Карла Либкнехта, Партизанская, Софьи Перовской, Тимирязева, Алмазная, Вампилова, Улан-Баторская, Костромская, Старо-Кузьмихинская и других (см. таблицу).

Отключение электричества в Иркутске 14 мая 2021: адреса

Отключение электричества в Иркутске 14 мая 2021: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 14 мая 2021: адреса

Отключение электричества в Иркутске 14 мая 2021: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 14 мая 2021: адреса

Отключение электричества в Иркутске 14 мая 2021: адреса. Фото: ИЭСК

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