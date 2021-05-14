Погода в Иркутске: 14 мая в городе до +17 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 14 мая такая, что, кажется, наконец-то пришло теплое время: светит яркое солнце, облачность небольшая. Кстати, и дождь сотрудники Иркутского Гидрометцентра сегодня не обещают.

- Ветер в областном центре дует с юго-востока со скоростью 5-10 м/с, - отмечают синоптики. – Днем воздух в Иркутске прогреется до +15…+17 градусов.

По данным Яндекса, атмосферное давление сегодня в норме – 727 миллиметров ртутного столба. Температурные показатели по области 14 мая местами будут даже выше, чем в столице региона, например, в Чунском, Тайшетском и местами в Нижнеудинском районах в этот день до +18…+23 градусов.

В остальных территориях +15…+20, но если небо затянут облака, то выше +7…+12 ждать не стоит. Скорость потоков ветра в Приангарье 2-7 м/с с порывами до 14 м/с.

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