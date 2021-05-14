Укравшего майнинг-ферму стоимостью полмиллиона рублей у жителя Шелехова нашли полицейские Фото: Ольга Крыльцова

- У меня ферму украли, - с таким заявлением накануне обратился к полицейским ОМВД России по Шелеховскому району сибиряк.

А ферма та была майнинговая. Оборудование, производящее криптовалюту, мужчина разместил в металлическом контейнере. А когда пришел проверить его в очередной раз – на месте не обнаружил. Стоимость машин похищенных машин – более полумиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- В течение суток оперативникам ОМВД и коллегам из Управления уголовного розыска Главка удалось выйти на след предполагаемого похитителя – им оказался 32-летний ранее судимый за имущественное преступление местный житель, - отмечают полицейские.

Во время обыска у подозреваемого были найдены похищенные машины для майнинга. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Позарившийся на чужое имущество до суда будет находиться под подпиской о невыезде. Майнинг-ферма возвращена владельцу.

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