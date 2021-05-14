385 нарушений пожарной безопасности нашли у организаций летнего отдыха детей в Иркутской области

Проверки организаций летнего отдыха детей будут продолжаться в течение всего года Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Противопожарное состояние организаций летнего отдыха детей проверили в Иркутской области. В 93 были обнаружены нарушения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

- С начала года сотрудниками государственного пожарного надзора проведено 103 проверки, по результатам которых к административной ответственности привлечено 26 юридических и 30 должностных лиц, - отмечают специалисты. – На особом контроле сейчас находятся 93 объекта детского отдыха, которым предложено устранить 385 нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

В течение года проверки продолжатся. Специалисты будут приезжать в детские лагеря как планово, так и без предупреждений. Особое внимание уделяется также лагерям, которые находятся на границе с лесом. Таких в Приангарье 21. Для них условиями открытия являются не только стандартные требования пожарной безопасности, но и создание противопожарных преград, разрывов (отсутствие растительности), минерализованные полосы.

ЦИФРЫ

762 организации летнего отдыха детей зарегистрированы в Иркутской области. В их числе:

- 11 стационарных лагерей на базе санаториев;

- 12 палаточных лагерей;

- 675 лагерей с дневным пребыванием детей;

- 52 загородных оздоровительных лагеря;

- 12 лагерей труда и отдыха.

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