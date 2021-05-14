Количество случаев заражения коронавирусом превысило 68 тысяч в Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 14 мая превысило 68 000. По данным Оперативного штаба Приангарья, за сутки COVID-19 подтвердился у 115 человек, общее число инфицированных с начала пандемии – 68 040.

- За последние сутки выздоровели 149 жителей региона, - отмечают специалисты. – Всего в Иркутской области от COVID-19 вылечились уже 66 010 человек.

Увы, летальные исходы от новой коронавирусной инфекции в Приангарье продолжаются. Только за сутки умерли еще 8 человек. С начала распространения в регионе COVID-19 от него скончались уже 2458 человек, еще 274 с таким же диагнозом сгубили иные тяжелые болезни.

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