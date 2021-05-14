Жители Иркутска рассказали, сколько денег в месяц им нужно для счастья Фото: Александр ГЛУЗ

Стало известно, сколько денег в месяц нужно жителям Иркутска, чтобы быть счастливыми. Такой опрос провел сайт по поиску работы SuperJob. Итак, для счастья иркутянам сейчас нужно зарабатывать 160 тысяч рублей в месяц.

- По сравнению с опросом, который проводился в январе этого года, счастье для иркутян подорожало на 3 тысячи рублей (в январе было – 157 тыс. рублей), - сообщили «КП»-«Иркутск» в пресс-службе SuperJob. - Это максимальная сумма, за всю историю проведения исследования с 2018 года. Меньше всего иркутянам нужно было денег в том же 2018 году. Тогда горожане назвали цифру в 156 тысяч рублей.

Что касается данных по стране, то после исследования, выяснилось, что в среднем россиянам для счастья нужно 173 тысячи целковых в месяц. Самые высокие денежные аппетиты по-прежнему в Москве. В столице эта цифра составляет 224 тысяч. Самые скромные запросы у жителей Кирова (132 тыс. руб. в месяц)

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