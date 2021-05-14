Больше 57 тысяч жителей Иркутской области уже проголосовали за территории для благоустройства в 2022 году. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Приангарья продолжают выбирать, какие скверы, парки, улицы и дворы в их городах и поселках отремонтируют в 2022 году. Голосование в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» проходит до 30 мая. На благоустройство территорий, за которые активнее всего выступят сибиряки, выделят деньги из федерального бюджета.

- Мнение населения - ключевое условие для реализации проекта. Сейчас у нас есть возможность получить федеральные деньги на благоустройство, мы не имеем права упускать такой шанс, - отметил губернатор региона Игорь Кобзев. - Каждый житель региона может стать участником этого важного процесса.

По данным на 13 мая, уже больше 57, 3 тысячи жителей Приангарья проголосовали за точки, которые, по их мнению, нужно привести в порядок в первую очередь. Напомним, голосование охватывает 17 городов и поселков Приангарья: Иркутск, Ангарск, Братск, Шелехов, Марково, Хомутово, Зиму, Вихоревку, Железногорск, Нижнеудинск, Тайшет, Саянск, Тулун, Черемхово, Усолье-Сибирское, Усть-Кут и Усть-Илимск. Сделать выбор могут местные жители старше 14 лет.

В этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» в Иркутской области благоустроят 260 территорий, в том числе 161 двор и 99 общественных пространств - парков, скверов и не только. Планируется, что приводить их в порядок закончат к 15 октября. Общая стоимость проектов - 2 млрд 144,8 млн рублей.

КОНКРЕТНО

Как проголосовать

Выбрать территорию для благоустройства можно на интернет-портале https://38.gorodsreda.ru/. Кроме того, голосование организовано в торговых центрах - там работают волонтеры.

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Все вопросы по голосованию можно задать, позвонив на горячую линию при Министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области: 8-800-100-22-61.