Взятку пытался дать сотруднику ФСБ замдиректора автосервиса из Шелехова Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Шелехове солидный штраф получил 61-летний заместитель директора частного автосервиса, который пытался подкупить сотрудника федеральной службы безопасности. Об этом «КП»-«Иркутск» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Иркутской области.

- В ноябре 2019 года осужденный дал взятку сотруднику отдела УФСБ из поселка Кутулик, - рассказали в ведомстве. – Он положил на его служебный стол 100 тысяч рублей. За эти деньги мужчина пытался уговорить сотрудника не проводить проверку по выявленным нарушениям при выполнении государственного контракта по сервисному обслуживанию специальной военной техники.

Помимо этого, в автосервисе были выявлены факты повторного внесения в отчетные финансовые документы информации о проведении одних и тех же монтажных работ. Это привело к двойной оплате и причинению материального ущерба. Также в автомастерской нашли другие нарушения выполнения государственного контракта.

Сотрудник ФСБ отказался от денег и задокументировал факт дачи взятки. Вскоре на замдиректора было возбуждено уголовное дело. На днях суд назначил ему штраф в 900 тысяч рублей.