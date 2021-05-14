Водителя провалившегося на Байкале под лед внедорожника осудят за некачественные услуги Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье завершили расследование уголовного дела в отношении водителя, который перевозил пассажиров на "Тойота Ленд Крузер" по Байкалу. Машина с людьми провалилась под лед. Мужчину обвиняют в нарушении требований безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

- Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Ольхонского района, - сообщают в ведомстве, - Мужчина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

12 января 2021 года обвиняемый хотел провести экскурсию на внедорожнике для пяти туристов из Орла. Водитель повез их по льду в проливе Малое море. Около пяти вечера автомобиль в 50 метрах от берега начал проваливаться. Всем пассажирам удалось выбраться из машины, до того, как она ушла под лед.

Уголовное дело направлено в Ольхонский районный суд Иркутской области.

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