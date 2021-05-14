Социальные законы для жителей Иркутской области примут на майской сессии ЗС

Ряд законопроектов для рассмотрения на ближайшей сессии одобрил комитет по социально-культурному законодательству.

Комитет по социально-культурному законодательству областного парламента несколько законопроектов рекомендовал принять на сессии ЗС 19 мая. Так, в окончательном виде будет рассмотрен законопроект об увеличении предельного возраста до 35 лет для педагогических работников Иркутской области. Таким образом они смогут претендовать на меры социальной поддержки для молодых специалистов. Основой для разработки проекта стал федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации» от 30 декабря 2020 года.

Кроме этого, в связи с изменениями в федеральном законодательстве, разработан еще один проект закона, который связан с отменой правовых актов, касающихся методики расчета прожиточного минимум исходя из стоимости потребительской корзины. Проект рекомендован к принятию во втором чтении.

Отметим, что по рекомендациям минобра России разработаны и поправки в региональный закон о методиках расчета нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Проектом предлагается установить перечень должностей вспомогательного персонала муниципальных образовательных организаций.