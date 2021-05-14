Стартовал прием заявок на конкурс памяти дважды Героя Советского Союза Белобородова

Начат прием заявок на конкурс лучших проектов по патриотическому воспитанию памяти дважды Героя Советского Союза Белобородова А.П.

В Иркутской области стартовал конкурс на лучший проект по патриотическому воспитанию школьников, посвященный памяти дважды Героя Советского Союза Белобородова А.П. Конкурс каждый год проводит Законодательное Собрание региона, чтобы собирать и распространять в общеобразовательных организаций инновационный опыт патриотического воспитания детей и молодежи.

Заявки на участие , а также сами конкурсные материалы принимаются с 15 мая по 31 октября 2021 года на электронную почту: beloborodov_konkurs@mail.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а.

Также на сайте областного парламента irzs.ru размещено положение о конкурсе.

Уточним, что конкурс проводится с 2015 года и в 2020 году победителями стали в номинации «Лучшая общеобразовательная организация, расположенная на территории городского поселения» - средняя общеобразовательная школа №10 города Нижнеудинска. Среди сельских школ победила Мольтинская основная общеобразовательная школа им. Богданова Г.Н, а городских - средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 20 «Новая Эра», город Тулун.