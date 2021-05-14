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Общество14 мая 2021 11:42

Стартовал прием заявок на конкурс памяти дважды Героя Советского Союза Белобородова

Конкурс проводит Законодательное Собрания, заявки на лучшие проекты по патриотическому воспитанию принимаются
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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Начат прием заявок на конкурс лучших проектов по патриотическому воспитанию памяти дважды Героя Советского Союза Белобородова А.П.

Начат прием заявок на конкурс лучших проектов по патриотическому воспитанию памяти дважды Героя Советского Союза Белобородова А.П.

В Иркутской области стартовал конкурс на лучший проект по патриотическому воспитанию школьников, посвященный памяти дважды Героя Советского Союза Белобородова А.П. Конкурс каждый год проводит Законодательное Собрание региона, чтобы собирать и распространять в общеобразовательных организаций инновационный опыт патриотического воспитания детей и молодежи.

Заявки на участие , а также сами конкурсные материалы принимаются с 15 мая по 31 октября 2021 года на электронную почту: beloborodov_konkurs@mail.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а.

Также на сайте областного парламента irzs.ru размещено положение о конкурсе.

Уточним, что конкурс проводится с 2015 года и в 2020 году победителями стали в номинации «Лучшая общеобразовательная организация, расположенная на территории городского поселения» - средняя общеобразовательная школа №10 города Нижнеудинска. Среди сельских школ победила Мольтинская основная общеобразовательная школа им. Богданова Г.Н, а городских - средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 20 «Новая Эра», город Тулун.