Реконструкцию аэропорта в Братске и строительство аэропорта в Бодайбо обсудили в Заксобрании

Члены комитета по собственности и экономической политике Заксобрания обсудили предложения по развитию регионального авиасообщения.

Тема развития авиации в Иркутской области стала главной на заседании комитета по собственности и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области. Заседание прошло под руководством председателя комитета Николая Труфанова.

- Реконструкция аэропорта в Братске и строительство аэропорта в Бодайбо включены в комплексный план развития транспортной инфраструктуры, - рассказала заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Ольга Золоторева. Работы в Братске уже начались, общий объем финансирования составит 1,19 млрд рублей, а для Бодайбо предусмотрено 1,4 млрд рублей, однако еще 3 млрд требуется из федерального бюджета, вопрос о выделении средств уже решен.

Напомним, в Иркутской области действуют семь аэропортов – в поселке Мама, Усть-Куте, Киренске, Бодайбо, поселке Ербогачен и два международных аэропорта – в Иркутске и Братске. Также есть пять посадочных площадок – в Железногорске-Илимском, Усть-Илимске, Нижнеудинске, селе Казачинское и селе Хужир на Ольхоне.

Что касается планов, то в проект комплексного плана развития вошли аэропорты в Усть-Куте, Киренске, Иркутске. Модернизация иркутской воздушной гавани обойдется в 5 млрд рублей. В отношении аэропорта в Иркутске утвержден порядок определения инвестора для реализации проекта по развитию, 11 мая завершен прием заявок, скоро будет решение.

- Посадочные площадки сегодня не обеспечивают в полном объеме обслуживание всего пассажирского и грузового потоков, поступают многочисленные обращения от муниципалитетов. Например, жители Казачинского жалуются, что сложно улететь, а развитие авиаузла в Жигалово требуется из-за освоения Ковыктинского месторождения. Это должно быть учтено в стратегии развития региона, – сказал Николай Труфанов.

Вице-спикер Ольга Носенко и депутат Денис Шершнев обратили внимание на потребность в развитии грузовых перевозок, что особенно актуально для северных территорий.

Участники заседания обсудили и субсидирование пассажирских перевозок. В 2021 году субсидируются 10 из 13 существующих авиамаршрутов. Нет субсидий на направления Братск, Усть-Кут и Бодайбо. Депутат Галина Кудрявцева рассказала, что много обращений поступает по поводу субсидирования авиаперелетов Иркутск – Хужир. Сейчас билет из Иркутска в Хужир стоит от 4,5 до 7 тыс. рублей в одну сторону, при этом из Хужира в Улан–Удэ – 2,5 тысяч в одну сторону. Дело в том, что жителей Улан-Удэ перелет субсидируется за счет федеральной программы как межрегиональный, в Иркутской области только полностью за счет областного бюджета. Галина Кудрявцева отметила, что нужно обеспечить доступность перелетов именно для жителей Иркутской области.