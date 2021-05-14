Погода в Иркутске: 15 мая в городе будет дождливо и ветрено Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Специалисты вновь спешат "порадовать" нас новостями о погоде. 15 мая по области ожидается сильный ветер порывами от 16 до 21 м/с, а также дожди и грозы. От дальних поездок и пеших прогулок в этот день стоит отказаться. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

- При получении предупреждения о неблагоприятных погодных явлениях спасатели рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния из-за ухудшения видимости на дорогах, выходов на туристические маршруты и акватории водоемов.

В Иркутске специалисты прогнозируют слабый дождь. Ветер усилится до 10-15 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +13...+15 градусов, ночью опустится до +1...+3 градусов. Дожди и тучи не уйдут из региона в ближайшие три дня.

Сотрудники МЧС напоминают: 15-17 мая ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.

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