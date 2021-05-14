Убийство 18-летней давности раскрыли в Черемхово Фото: Иван МАКЕЕВ

В Черемхово спустя 18 лет удалось раскрыть убийство 37-летнего местного жителя. С ним расправились в мае 2003 года. Об этом сообщили в пресс-службах СУ СК и ГУ МВД России по Иркутской области.

- Следователи тщательно изучили материалы уголовного дела по преступлению прошлых лет., - сообщили в ведомствах. - Изъяв из архива орудие убийства, следователи-криминалисты назначили генетическую экспертизу и нашли следы предполагаемого преступника. Им оказался ранее судимый 48-летний местный житель.

Мужчина уже сознался в убийстве и рассказал подробности преступления. На допросе он заявил, что убил знакомого во время конфликта и скрылся. Задержаному уже предъявлено обвинение по статье «Убийство».

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