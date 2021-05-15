Двух заблудившихся сборщиков черемши нашли под Тайшетом. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

"Спасите, мы потерялись!". Сборщики черемши из Бирюсинска, отправившиеся попытать счастье в сборе дикоросов в районе местной речки Тагул, сами позвонили на телефон спасения. Тридцатилетние любители сбора лесных даров заблудились в тайге. Подробности того, как их искали, сообща.т в ГУ МЧС по Иркутской области.

- Спасатели обследовали 34 километра лесных дорог и уже около пяти часов вечера обнаружили потерявшихся в пяти километрах от станции Тагул, - сообщают подробности в ведомстве. - Мужчину и женщину эвакуировали в город Бирюсинск, где они и проживают. От медицинской помощи они отказались.

Розысками пропавших занималась группа сотрудников Западного поисково-спасательного отряда пожарно-спасательной службы Иркутской области.

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