Навигация на Байкале началась 15 мая. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Навигационный сезон открыт на всех реках и озерах Иркутской области. С 15 мая разрешено судоходство на Байкале и водохранилищах. За безопасностью следят инспекторы ГИМС. Подробности рассказывают в ГУ МЧС по Иркутской области.

-Правила пользования маломерными судами на водных объектах, в числе прочего, содержат требования к маневрированию и буксировке, а также расширенный перечень неисправностей, при наличии которых запрещается эксплуатация судна, - отмечают в ведомстве. - В них также содержится прямой запрет на эксплуатацию судна при отсутствии индивидуальных спасательных средств по количеству лиц, находящихся на борту.

Запрещено движение в тумане и также в том случае, если видимость менее километра. Это ограничение не касается тех судов, на которых установлено радиолокационное оборудование. Владельцев водного транспорта предупреждают о строгом контроле, в который включатся представители всех ведомств, от инспекторов ГИМС до спасателей и сотрудников полиции.