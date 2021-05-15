Названа новая дата карнавала в честь 360-летия Иркутска. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутяне с радостью ждали театрализованного шествия в честь 360-летия Иркутска, которое было по традиции назначено на день города, 5 июня. Уже были расписаны и все подробности, обозначена историческая на этот раз тематика костюмов. Однако все карты, как обычно, спутал коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

– День города состоится в Иркутске традиционно 5 июня, - рассказал заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников. -На нескольких центральных площадках города пройдут концерты. Запланировано большое количество спортивных и развлекательных мероприятий. Кульминацией праздника станет проведение городского карнавала. Шествие как массовое мероприятие, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, было решено провести в сентябре.

Новая дата выбрана сознательно. К этому времени прививочная компания против ковида, которая сейчас в самом разгаре, принесет свои плоды Должен быть сформирован коллективный иммунитет.