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Общество15 мая 2021 7:58

Названа новая дата карнавала в честь 360-летия Иркутска

Шествие переносится на сентябрь из-за коронавируса
Ольга ЛИПЧИНСКАЯОльга ЛИПЧИНСКАЯ
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Названа новая дата карнавала в честь 360-летия Иркутска.

Названа новая дата карнавала в честь 360-летия Иркутска.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутяне с радостью ждали театрализованного шествия в честь 360-летия Иркутска, которое было по традиции назначено на день города, 5 июня. Уже были расписаны и все подробности, обозначена историческая на этот раз тематика костюмов. Однако все карты, как обычно, спутал коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

– День города состоится в Иркутске традиционно 5 июня, - рассказал заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников. -На нескольких центральных площадках города пройдут концерты. Запланировано большое количество спортивных и развлекательных мероприятий. Кульминацией праздника станет проведение городского карнавала. Шествие как массовое мероприятие, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, было решено провести в сентябре.

Новая дата выбрана сознательно. К этому времени прививочная компания против ковида, которая сейчас в самом разгаре, принесет свои плоды Должен быть сформирован коллективный иммунитет.