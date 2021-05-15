Автопробег Брест -Иркутск прибудет на Байкал 29 мая. Фото: Андрей ОСМОЛОВСКИЙ

22 июня в России - День памяти и скорби. Восемьдесят лет назад началась Великая Отечественная война. Этой дате, 80-летию героической обороны Брестской крепости и 50-летию мемориального комплекса «Брестская крепость - герой» посвящен автопробег Брест – Иркутск – Брест «Содружество: от Буга до Байкала». Об этом сообщает пресс-служба мемориала "Брестская крепость".

Автопробег, которому предстоит пройти тысяч километров, сейчас движется к Уралу. Два дня, 11 и 12 мая, гости из Беларуси провели в Нижнем Новгороде. Останавливаясь в каждом крупном городе, представители Бреста рассказывают о героической обороне крепости, о том, как воевали партизаны и об освобождении Пинска.

К стартовавшим в Бресте экипажам по дороге будут присоединяться другие участники. Конечная точка маршрута - озеро Байкал. Участники автопробега доставят в Иркутск капсулу с землей Брестской крепости-героя.

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В Иркутске белорусы планируют быть 29 мая. А третьего июня автопробег отправится в обратный путь. В Сибири он пройдет через Красноярск в Омск и Барнаул. Вернутся в Брест накануне трагической даты - 22 июня.