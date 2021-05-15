Больше 6000 иркутян вышли на общегородской субботник 15 мая. Фото: предоставлено пресс-службой администрации Иркутска.

В общегородском субботнике 15 мая поучаствовали больше 6000 иркутян. Сотрудники разных организаций, муниципальных предприятий, управляющих компаний, жильцы многоэтажек, волонтеры, а также школьники и студенты, волонтеры наводили чистоту в 44 точках во всех районах. Мэр Иркутска Руслан Болотов поучаствовал в уборке рощи «Звездочка».

- Общегородской субботник - логичное продолжение месячника санитарной очистки города, который начался в Иркутске 1 апреля. Все это время в усиленном режиме приводим город в порядок, - сказал Руслан Болотов. - Очищаем улицы, парки, скверы, дворы, фасады зданий, природные территории, моем и красим ограждения. Наносится разметка, проводится ямочный ремонт дорог. Благодарю всех иркутян, все трудовые коллективы, которые приняли участие в главной уборке города! Только вместе мы сделаем наш Иркутск чище, красивее, комфортнее.

Этой весной непогода помешала быстро закончить уборку, поэтому приводить улицы в порядок продолжат до конца мая. Планируется вывезти из города еще 5000 тонн отходов.

Всего с начала апреля в субботниках поучаствовали больше 42 тысяч иркутян, общими усилиями собрали больше 2000 тонн мусора.

- Все организации, которые проводят субботники, могут обращаться в комитеты по управлению округами для выдачи специальных талонов на вывоз собранного мусора, эта услуга бесплатная, - добавил заместитель мэра - председатель комитета городского обустройства Роман Орноев.

Кроме того, парки и скверы в областном центре продолжают обрабатывать от клещей, а деревья - от горностаевой моли. В течение двух недель работы закончат.