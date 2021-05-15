В городе Бодайбо сгорели пять дач и два жилых дома

В городе Бодайбо сгорели четыре дачных дома. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пал сухой травы - это серьезная опасность пожаров. Спорить с этим смысла не имеет, недаром, когда устанавливается теплая сухая погода, ограничивается доступ в лес и запрещается разжигать костры в округе. Чем угрожает нарушение запретов, наглядно показал пожар в Бодайбо. Об этом сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

- Сегодня, 15 мая, днем в садоводстве «Березка» города Бодайбо произошло возгорание на одном из приусадебных участков, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. - Порывом ветра огонь мгновенно распространился на ближайшие деревянные постройки и дачные дома.

О ЧП местные жители сообщили спасателям около 14 часов. К этому времени горели уже четыре дачных домика и постройки, а потом занялся и пятый. Заливали огонь водой из двух автоцистерн. Справиться с огнем удалось, правда, имущество сгорело. Уже известно, что пожар произошел из-за того, что огонь на одном из участков перекинулся на строения.

- Одновременно пришлось справляться с огнем и на улице Первомайской, - продолжают в МЧС. - Очевидцы сообщали о том, что горят три деревянных жилых дома.

Два дома сгорели, один удалось отстоять. Здесь всему виной оказалась неисправная электропроводка.