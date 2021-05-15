"По вечерам смотреть кино и развлекать беседами": эксперты назвали самые необычные вакансии в Иркутске

В списке самых необычных вакансий много тех, что касаются развлечения туристов. Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА

"Вахта.Ищем активного и коммуникабельного гида-экскурсовода на горную турбазу". Для многих из числа тех, кто любит путешествия - заманчивое предложение. Заниматься любимым делом, а тебе еще и деньги за это заплатят. Конечно, не огромные, 30-50 тысяч. Но и немаленькие. Работа - до конца сезона. Но только одними походами дело не обойдется. Вместе с туристами надо смотреть фильмы по вечерам и в плохую погоду, придумывать им игры и самые разные занятия. Если кому интересно, где это - на Шумаке. Эта вакансия взяла "золото" в списке самых необычных по требованиям. Рейтинг по своей базе данных составил HeadHanter.

-Необычные формулировки чаще всего можно увидеть в вакансиях для востребованных специалистов, например в сфере продаж. Это связано с желанием работодателей выделиться среди других, добавить эмоций и показать потенциальным кандидатам, что их ждет не рутинная работа, а что-то особенное. Например, можно встретить в текстах вакансий такие качества, как готовность приносить радость людям, – комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.

Однако так, безусловно, не всегда. Во многих профессиях сферы услуг умение приносить людям радость - необходимое условие работы, и прежде всего - в туризме. Поэтому менеджеру по продажам туров на Байкал нужно быть «доброжелательно настроенным к каждому незнакомому человеку». Бариста должен уметь не только готовить вкусный кофе, но в его обязанности также будет входить развлечение клиентов беседами. Как несложно догадаться, эти две вакансии также вошли в топ самых необычных.

По результатам опроса работодателей, наиболее значимым навыком является способность взаимодействовать с людьми — он получил почти 9 баллов из 10. Гибкость ума и клиентоориентированность делят между собой второе место с 8,5 баллами. Последнюю строчку с 5,7 средним баллом занимает умение управлять людьми, это важный навык для управленческих позиций. Кстати, именно опыт качественного профессионального общения чаще всего и встречается у претендентов.